La guerra tra Amazon e Google rivela il paradosso dei monopoli tech

Roma. Le metafore belliche sono decisamente inflazionate quando si parla di tecnologia: riesce facile dire che Tizio è in guerra con Caio per il dominio del mercato delle smart tv o dell’intelligenza artificiale, quando invece si tratta di banale concorrenza. Questo invece è uno dei pochi casi in cui il paragone guerresco calza, e dunque: è iniziata una guerra tra Amazon e Google. La prima mossa è stata di Amazon, che ha smesso di vendere la Chromecast, un aggeggino venduto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.