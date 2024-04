Tutti i “what if” di OJ Simpson, a partire da una Ford Bronco bianca

Bisogna riandare alla notte di fine primavera di trent’anni fa e al suv Ford Bronco bianco che transita sulle autostrade di Los Angeles, sotto gli occhi di dozzine di telecamere, seguito in corteo da una squadriglia di vetture della polizia. No, non è una scorta, è il surreale inseguimento, a velocità bassissima, di uno degli uomini più famosi d’America: OJ Simpson, ex campione di football convertitosi in celebrità, habitué delle pubblicità, interprete muscolare di brutti film di cassetta e serie d’azione. OJ (sta per “Orange Juice”, succo d’arancia) è il campione nero capace di vestire i panni del perfetto americano – bello, sorridente, accondiscendente quanto basta per essere apprezzato perfino dai bianchi – mentre le cronache californiane sono fresche del caso Rodney King, ennesimo disastro di uno scenario razziale sempre inquieto. Ecco: OJ poteva incarnare un bel fattore di pacificazione, non fosse che la stella del football era stato appena accusato dell’omicidio della ex moglie, Nicole Brown Simpson, e del suo amico, il cameriere Ronald Goldman, entrambi pugnalati a morte a casa di lei. Sulla Interstate 404 al volante della Bronco c’è Al Cowlings, amico ed ex compagno di squadra di OJ, che siede al suo fianco, mentre l’avvocato Robert Kardashian (sì, il padre di Kim) legge ai media quello che ha l’aria d’essere il biglietto d’addio affidatogli da Simpson, intenzionato a farla finita. “Non dispiacetevi per me. Ho avuto una vita fantastica e ottimi amici”, scrive OJ. “Pensate al vero OJ e non a questa persona confusa. Grazie per aver reso la mia vita speciale. Pace e amore”. La surreale pagliacciata dura cento chilometri, interamente ripresa dalle reti tv, che la mandano in diretta fino all’arresto della star.

