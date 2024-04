Vista la Serie A, fate davvero bene a darvi al tennis

Fatemi scendere in cantina per portare su la botte della birra migliore che ho per brindare al raccattapalle del Newcastle United che ha elegantemente detto a Kudus del West Ham di attaccarsi altrove per la sua esultanza da pagliaccio. L’attaccante ghanese forse pensa che la PlayStation sia lo stile di vita di qualunque minorenne sia oggi appassionato di calcio, e ha creduto normale chiedere a un ragazzino dei Magpies seduto a bordocampo di alzarsi dalla sua seggiola per appoggiarci il suo culone e fare l’esultanza buona per le condivisioni social. “Non capisco”, gli ha fatto segno l’eroico raccattapalle smentendo in un secondo la narrazione che piace tanto a quelli che la sanno lunga sulla Generazione Z che guarda solo gli highlights e tifa per i giocatori e non per i colori della propria città. Eroe.

