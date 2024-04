Quello che non dovremo dimenticarci quando Sinner farà il primo passo falso

Gli capiterà un giorno, contro pronostico, di perdere una partita contro un avversario considerato meno forte di lui, e quindi tutto il resto del mondo dal 1° gennaio a oggi. Succederà, perché nel tennis la sconfitta è all’ordine della settimana e prima di essere stato un incredibile campione, chiunque è stato un inconsolabile perdente. Proprio per questo, ciò che ha conquistato Jannik Sinner in Florida, regalando all’Italia un po’ di gioia e tantissimo sole nell’uggiosissima domenica di Pasqua, acquista ancora più valore. Al momento la cosa peggiore che possa capitare a un giocatore ad alti livelli è sapere di dover affrontare, dall’altra parte del campo, un ragazzino italiano di ventidue anni, con il capellino sempre in testa, due gambe che sembrano grissini, solo pelle, nervi e ossa, che è stato capace di trasformarsi in muro, senza crepe apparenti. “È fantastico guardarti. Al contrario, affrontarti non lo è per niente”, ha detto ridendo, ma neanche troppo, un rassegnato Grigor Dimitrov, convinto di star vivendo una seconda giovinezza prima di trovarsi faccia a faccia nella finale di Miami contro l’azzurro. Come ha detto Ivan Ljubicic, fino a domenica il tennista bulgaro sembrava camminare sulle acque; Sinner, con tutta l’educazione di cui è capace, lo ha riaccompagnato a riva, spegnendo dopo poco più di un’ora e dieci minuti ogni sogno di gloria vintage.



