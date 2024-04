Sinner trionfa a Miami e diventa il numero 2 al mondo dietro al serbo Djokovic

La vittoria in Florida contro Dimitrov consegna un traguardo all'altoatesino: la seconda posizione nel ranking Atp, la prima volta per un italiano. Prossima tappa Montecarlo. Ma l'obiettivo è il Roland Garros

Jannik Sinner oggi è secondo solo a Novak Djokovic. A un tennista italiano non era mai capitato di occupare il secondo posto nel ranking Atp, ma il giovane altoatesino sta facendo accadere ciò che finora non era mai accaduto. Superare Carlos Alcaraz è stato possibile grazie alla vittoria sul bulgaro Grigor Dimitrov nella finale del Masters 1000 di Miami di ieri sera: poco più di un'ora sul cemento del campo installato all'interno dello stadio dei Dolphins della Nfl per finire con un fulminante 6-3 6-1.

Leggi anche: Il foglio sportivo Ecco come Sinner si sta prendendo il mondo del tennis Luca Roberto

Una vittoria da manuale che Sinner, con la solita disciplina, ha celebrato come sempre pensando al prossimo passo da compiere. "Non sono un ragazzo da grandi festeggiamenti, mi basta fare una cena tranquilla con il mio team", ha detto in serata: "E' stata una settimana speciale e ne sono contento ma domani si torna a casa e si comincia a preparare Montecarlo, non c'è molto tempo".

La tappa più importante però è ancora un po' più in là. "L'obiettivo principale è sicuramente il Roland Garros, e poi c'è Roma. Giocare in casa, davanti al pubblico è speciale, è bellissimo", ha confessato Jannik, che alla fine la serata da campione in Florida l'ha passata a Downtown Miami, nel ristorante italiano che lo ha accolto nel corso delle due settimane del torneo.

Per Sinner è il quattordicesimo titolo Atp e la 22ma vittoria in 23 partite nel 2024 con i trionfi agli Australian Open e a Rotterdam. La prossima tappa sarà appunto ad aprile con i Masters 1000 di Monte Carlo, ma la strada verso le Olimpiadi di Parigi è lunga: in mezzo ci saranno gli altri due Masters 1000 di Madrid e Roma prima del Roland Garros, il secondo Slam di questa stagione. Poi si apriranno i due impegni consecutivi sull'erba con l'Atp 500 di Halle e l'ultima tappa prima di Parigi sarà Wimbledon.

Il numero uno, Djokovic, assente in Florida, dista poco più di 1000 punti: dovrà difenderne sulla terra rossa 2.315 contro i 585 di Sinner.

