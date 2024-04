Così costruiamo gli Azzurri del futuro: intervista a Carmine Nunziata

L'allenatore della Nazionale Under 21 racconta al Foglio di un mestiere che non conosce pause: "Il talento è importante, ma non basta. È fondamentale l’apprendimento di quello che devi fare in campo per sviluppalo"

Anche quando non si è tutti i giorni in campo, il lavoro di un allenatore della Nazionale non conosce pause. Carmine Nunziata, ct dell’Under 21, la indica come unica possibile via per andare oltre al piazzamento finale in un torneo. A prescindere da quanto prestigioso esso sia (vicecampione del mondo con l’Under 20 nell’ultima estate, terzo posto agli Europei Under 19 del 2022, due volte vicecampione d’Europa con l’Under 17): “Penso che sia la naturale conseguenza del lavoro svolto. Oltre ai risultati, ci raccomandiamo il mantenimento della grande qualità espressa negli ultimi anni. È normale che un allenatore debba iniziare a portare risultati, ma è più importante se riesce a dare qualcosa che vada oltre la singola esperienza. Per un allenatore, come in tutti i lavori, c’è sempre da migliorare su tutto. Quello che hai fatto sino a ora va bene, ce lo ricorderemo per sempre, però se vuoi andare avanti non devi mai pensare di essere diventato bravo. Il giorno dopo perdi due partite e ti fanno credere che non lo sei più…”.