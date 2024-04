Capitano, mio capitano: com'è cambiato il ruolo di quelli che indossano la fascia

Indossare quella fascia è una cosa seria. Sono pochi centimetri quadrati di stoffa, ma hanno un peso non indifferente. O meglio lo avevano. Perché oggi, diciamolo con un po’ di nostalgia, ma anche con parecchio realismo, non ci sono più i capitani di una volta. Quelli che andavano oltre la fascia indossata sopra la maglia. Quelli che rispettavi anche se il tuo cuore batteva sotto altri colori. Otto di quei capitani infiniti sono sulla copertina dell’ultimo libro di Gianfelice Facchetti, uno che di capitani se ne intende, visto che papà ha indossato per tanti anni la fascia bianca sulla maglia Azzurra della Nazionale. Sono Giacinto Facchetti, ovviamente, Agostino Di Bartolomei, Roberto Baggio, Valentino Mazzola, Javier Zanetti, Gigi Riva, Gaetano Scirea e Franco Baresi. Provate a pensarci un attimo, solo un attimo. Che cosa hanno in comune questi campioni immensi? Non avevano bisogno di tante parole per farsi rispettare. Sono uomini per i quali, come fa Gianfelice, si può parafrasare una frase di Paolo Conte: il capitano è nell’anima e dentro l’anima per sempre resterà.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE