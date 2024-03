Peccato che Acerbi non si sia ricordato del peschereccio di Éric Cantona

Dopo trent’anni di mistero, Éric Cantona ha spiegato il senso della sua più assurda conferenza stampa. Era il 1995 e aveva appena subito una lunga squalifica per avere sferrato un calcio volante, in stile kung-fu, a un tifoso del Crystal Palace che lo stava insultando, imprudentemente seduto troppo vicino al terreno di gioco. Il Manchester United, in comprensibile imbarazzo per la condotta della propria star dal colletto perennemente sollevato, convoca i giornalisti. Ci si aspetta un messaggio di scuse, un atto di contrizione, qualche frase di circostanza. Cantona, in cappotto, gilet e cravatta, bevendo teatralmente un bicchier d’acqua, dice: “Quando i gabbiani seguono il peschereccio, è perché pensano che verranno gettate in mare delle sardine”. Si alza e se ne va.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE