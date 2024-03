La scelta garantista su Acerbi indica una (nuova) via. La giustizia sportiva decida cosa vuole essere

Questa volta la Federcalcio si è scoperta garantista e ha scelto, non senza polemiche, la strada del diritto ordinario. Una novità. D’altra parte il caso che riguarda Francesco Acerbi e Juan Jesus è di quelli da prendere con le pinze: l’accusa di razzismo è tra le più infamanti nel mondo dello sport. Forse per questo la giustizia sportiva ha deciso di abdicare al suo consueto slancio giustizialista, evitando al difensore dell’Inter una condanna che avrebbe probabilmente messo fine alla sua carriera. Si parlava di dieci giornate di squalifica, con tanti saluti alla Nazionale alla vigilia dell’Europeo. Secondo qualcuno anche quest’ultimo aspetto potrebbe aver contribuito all’assoluzione, nonostante la difesa di Acerbi non fosse sembrata delle più ferree. Il difensore del Napoli Juan Jesus, per usare un eufemismo, non ha preso bene la decisione e, pare, potrebbe rivolgersi alle procure ordinarie: non ci sta a passare per bugiardo e di certo non si vuole qui farlo passare come tale.

