La Juventus e la farsa della giustizia sportiva

Ieri sera si è concluso il processo ter per il caso plusvalenze della Juventus alla Corte sportiva d’Appello. La penalizzazione è di dieci punti (la procura federale ne aveva chiesti undici). E’ il terzo atto della serie. Prima assolta, poi condannata con 15 punti di penalizzazione, poi rimandata a maggio per un’altra valutazione. Manca poco alla fine della Serie A e solo ieri sera abbiamo scoperto come si andranno a svolgere le ultime due giornate, quelle decisive per capire chi si salverà e chi si qualificherà alle coppe europee. Perché non c’è solo la Juventus in ballo in tutto questo. La giustizia sportiva ha creato problemi anche alle altre squadre della Serie A. Perché, indipendentemente dalla colpevolezza o meno dei bianconeri, i processi, la penalizzazione e il dietrofront, hanno modificato lo svolgimento del campionato di calcio. Che non è stato falsato, sia chiaro, ma reso però meno lindo, soprattutto per tutto quel che riguarda la corsa per la qualificazione Champions. Che influenza ha avuto l’incertezza della giustizia, il suo intervento poco chiaro, poco motivato, spesso scomposto, sul rendimento delle squadra, compresa la Juventus? Non è misurabile, è impossibile farlo. Ma è naturale chiederselo.

