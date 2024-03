Igor Tudor non si è mai sentito un piano B

Dietro la scelta di Igor Tudor di fare un passo indietro e chiudere con l’Olympique Marsiglia dopo una sola stagione, almeno stando ai beninformati francesi, c’era la sagoma di una Vecchia Signora. Si erano lasciati, in maniera abbastanza polemica, qualche anno prima, dopo che aveva fatto da assistente ad Andrea Pirlo: “Una stagione dura, ma alla fine siamo riusciti a qualificarci per la Champions e abbiamo vinto la Coppa Italia. Eppure ci hanno cacciato: mi spiace, non lo trovo giusto”. Erano seguite anche polemiche nei confronti di Pirlo, reo di averlo messo sullo stesso piano di Roberto Baronio all’interno dello staff. Infine, una rivendicazione: “Ho deciso che non sarò mai più l’assistente di nessuno: ho accettato solo perché era la Juve”. Già, la Juve, la Vecchia Signora che, stando alle voci di un’estate fa, aveva pensato di richiamarlo, interrompendo anzitempo il rapporto con Massimiliano Allegri. Ma le indiscrezioni estive sono spesso inconsistenti, un venticello che passa nelle ore più calde ma che dà sollievo solo per qualche istante: gradevole, necessario, inconsistente. E così “lo jugoslavo alto”, come da definizione che ne aveva dato Gianni Agnelli nell’estate del 1998 a Villar Perosa quando Tudor era arrivato a Torino con la freschezza dei suoi vent’anni e un futuro ancora tutto da scrivere, è rimasto fermo, aspettando il giro di giostra successivo.

