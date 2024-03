Il tifoso di calcio tedesco non sa cosa sia l'antisemitismo. Lezioni per gli stadi italiani

L’invecchiamento della società pone la Germania di fronte a sfide crescenti e, com’è noto, da alcuni anni si sono letteralmente spalancate le porte all’immigrazione. Se il continente europeo resta il principale punto di partenza per buona parte delle persone immigrate, di fatto la percentuale di quanti giungono da altre parti del mondo negli ultimi anni è in costante aumento. Nel 2022 poco più di 4 milioni di persone in Germania avevano radici nel vicino e medio oriente, il che corrisponde a circa il 16 per cento di tutte le persone con un background migratorio. A questi si aggiungono circa 1,2 milioni di persone nate in Africa o con almeno un genitore nato nel continente africano. Quanto alla fede di appartenenza, a fine 2022, il 50 per cento delle persone residenti in Germania era costituito da cristiani (44,6 per cento cattolici, 34,7 per cento protestanti e 3,7 per cento ortodossi). Un altro 36 per cento non apparteneva ad alcuna comunità religiosa, mentre l’8,5 per cento si era dichiarato musulmano o indù. Gli ebrei rappresentavano e tuttora rappresentano circa lo 0,3 per cento. In numeri assoluti, si calcola che in Germania vivano stabilmente e in maniera regolare poco più di 5,5 milioni di musulmani (gli irregolari sfuggono alle statistiche), dei quali circa 3 milioni con cittadinanza tedesca. Gli ebrei sono circa 95 mila.

