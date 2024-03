Il Giappone ha iniziato a correre e a divertirsi correndo. Il successo della maratona di Tokyo

Il Giappone si è messo a correre, questa volta per divertimento. Domenica 3 marzo si terrà la 16esima edizione della maratona di Tokyo la corsa più popolare del Giappone cui si prevede partecipino 38mila persone, in linea come i numeri del 2023. A Tokyo, una dei percorsi più popolari per una corsetta domenicale, rimane il circuito attorno al palazzo imperiale. Cinque chilometri nel centro della metropoli sono il perfetto inizio per una persona che voglia sentirsi se non un maratoneta, almeno allenarsi per diventarlo. Negli ultimi anni questo percorso, però, soprattutto nei giorni festivi, è trafficato quanto una tangenziale nell’ora di punta. Donne, uomini, ragazzi, persone che si avventurano in una corsa amatoriale vestiti di tutto punto.

