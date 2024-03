Il ritorno in vasca di Thomas Ceccon, con vista su Parigi

Dopo la lunga pausa per colpa di un peso caduto su un dito è di nuovo in vasca agli Assoluti

Metti un peso che ti cade su un dito durante un normale allenamento in palestra. “Sembrava una cosa di poco conto e invece è stata lunga guarire”, ha rivelato poche settimane fa al Giornale di Vicenza. Una frattura, l’obbligo di indossare un tutore e una diversa sensibilità in acqua. Impossibile, così, partire per Doha e partecipare ai Mondiali di metà febbraio. Ma da martedì 5 a sabato 9 marzo, ai Campionati italiani assoluti di nuoto a Riccione, Thomas Ceccon tornerà alle gare.