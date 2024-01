Daniele De Rossi e il calcio di Narciso

Se nel pallone esistessero solo le parole, il nuovo Ct della Roma avrebbe già vinto uno scudetto: "Non amo quelli che dicono: il mio calcio" ha detto in una delle sue prime dichiarazioni. Applausi, perché il calcio tecnico, alla fine, non esiste

Se nel calcio esistessero solo le parole, Daniele De Rossi avrebbe già vinto uno scudetto. Nei suoi primi discorsi ha dichiarato se stesso, senza rinnegare mai la sua passione per Roma e per la Roma, aggiungendo però sale allo zucchero. Tra i pensieri espressi dal romano, ne scelgo uno su tutti: “Non amo quelli che dicono: il mio calcio”. Applausi a scena aperta, e finalmente. Molti allenatori si prendono esageratamente sul serio, rivendicando le vittorie come se fossero un fatto personale, il frutto di una propria scienza applicata al gioco. Il calcio di uno non esiste, ma semmai ci sono i molti modi di intenderlo o rielaborarlo, applicando variazioni sul tema principale: possesso, attacco, difesa, transizione (tranqui, esco subito da Coverciano). Un allenatore che parla del “suo calcio”, è un uomo a cui manca il senso della misura, sovrastimando se stesso (cosa che capita sovente a molti, me compreso), perdendo di vista la sua funzione principale: allenare. Durante la partita, la squadra mette in pratica gli allenamenti, applicando i principi di gioco pensati dall’allenatore (i famosi schemi esistono solo quando la palla è ferma). Questa è la base, questa è la firma di ogni allenatore.