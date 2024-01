De Rossi parafulmine in panchina

In un mondo che ha scelto di rinunciare al sentimento, che sacrifica potenziali bandiere sull’altare delle plusvalenze, il calcio italiano accoglie con gli squilli di tromba del caso il ritorno in giallorosso di Daniele De Rossi. La veste non è più quella del centrocampista, è vero, eppure in questo nuovo approdo a casa nei panni di allenatore chiamato al capezzale di una Roma nervosa e sgangherata, a tratti orribile da veder giocare eppure ancora lì, aggrappata all’obiettivo del quarto posto, c’è qualcosa che stona. L’impressione che se ne ha, sin dal primo impatto, è di qualcosa di posticcio. Non l’amore di De Rossi per la Roma, ovviamente, ragione suprema per la quale ha scelto di farsi carico di qualcosa che rischia di essere più grande di lui, anche se tutti quelli che lo hanno conosciuto giurano che sia pronto per compiere enormi imprese. A sembrare artefatta, invece, è la purezza della scelta dei Friedkin, che hanno deciso, con basi più che solide, di porre fine all’era Mourinho con un comunicato spuntato dal nulla di prima mattina, come un caffè che ti si rovescia sulle ginocchia lasciandoti di malumore per tutta la giornata. Sin dal momento dell’ufficialità, è parso a tutti che ci fosse un nome, uno solo, capace di non disperdere tutto ciò che di buono il portoghese aveva creato, oltre la Conference League vinta, oltre la finale di Europa League persa in un modo che ancora offende i tifosi giallorossi, e non certo per la prestazione di Dybala e compagni. Quel nome era Daniele De Rossi e il patrimonio da salvare era la Roma stessa, intesa come incrocio di persone, come luogo dell’anima.

