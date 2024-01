Amici romanisti, detto per esperienza: non sarà facile il lungo addio a Mourinho

Bisogna pur dire che prendere una spazzolata dal Milan del sor Pioli è roba da irritare persino degli amerikanos che all’Aesseroma si sono sempre atteggiati più da palazzinari di Pietralata che da businessmen dello sport. Dunque, come all’O. K. Corral, hanno freddato all’alba il loro ormai odiato Doc Holliday Mourinho: l’unico medico che nella loro gestione sia stato in grado di riaccendere l’entusiasmo dei tifosi. José Mário dos Santos Mourinho Félix è uomo di mondo, e aveva appena detto di non essere Harry Potter: perché non è un pirla. Infatti subito dopo l’alba è arrivata l’orda di quelli che non vedevano l’ora di dargli di pirla, dopo essere stati per anni presi a schiaffoni da Mou. La “prostituzione intellettuale” brucia ancora sulla pelle come una lettera scarlatta. Gli unici autorizzati a soffrire sono i tifosi che lo hanno adorato e santificato e che ancora oggi a Trigoria gli gridavano “Tirana è per sempre”, che forse è un po’ troppo anche a essere della Roma. Gli altri, tutti a parlare del “fallimento”. Il filosofo di Setúbal disse una volta che “chi capisce solo di calcio non capisce di calcio”, e per parlare di fallimento in effetti bisogna non capire neanche di calcio. Certo, lascia la Roma al nono posto, ma tre settimane fa pure il Bologna sembrava squadra da Champions. Meglio constatare che da oggi tutti parlano del suo esonero. Dell’addio di Spalletti e di Garcia cacciato ha fottuto sega solo a Napoli. Invece Mou va, ma resta la sua pazzesca diversità, culturale prima ancora che mediatica e sportiva.

