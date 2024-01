“Fuori di chépe cacciare Mou”. Intervista a Lino Banfi

Lino Banfi, ancora non ci crede. “Ma perché proprio Mou?”. L’attore pugliese, da oltre sessant’anni nella capitale, è un appassionato tifoso giallorosso. Come un buon pezzo della città romanista, anche lui – che recitando Oronzo Canà, “l’allenatore nel pallone”, negli anni 80 è diventato celebre – non ha preso bene l’esonero del collega Special One: “E’ lapalissieno – dice in pugliese – che è successo qualcosa di streno, non si può pretendere che questi americani con la loro mentalità industriale (mi dicono abbiano anche diverse squadre di baseball) perdano tanto tempo con le passioni, le emozioni e quello a cui tiene tutta questa città, ma per essere arrivati in aereo all’improvviso e aver detto a Mou ‘devi andare via’ qualcosa deve essere successo, forse un giorno si saprà”. C’è rimasto male? “E certo”, ammette. “Proprio in questi giorni avrei dovuto conoscerlo”. Come mai? “Lui mi aveva scritto un messaggio durante ‘Ballando con le stelle’ per dirmi ‘incontriamoci!’ Tramite Ivan Zazzaroni del Corriere dello Sport ci dovevamo vedere, un’occasione per sorridere un po’ insieme sul mondo del calcio, parlare del mitico 5-5-5 di Oronzo Canà”. E adesso? “Se ha voglia io lo vorrei incontrare lo stesso, ma immagino che sia talmente incazzeto adesso che non si mette a giocare e fare battute con Banfi nei panni di Oronzo Canà”. Mourinho era diventato anche lui ormai un allenatore nel pallone, in totale confusione, o la società è stata troppo paziente, precipitosa, forse persino ingrata, come sta dicendo un pezzo di città? “Io l’americheno non lo capisco proprio, non lo parlo, da ragazzo avevo scelto il francese, e infatti questa decisione non l’ho capita”.

