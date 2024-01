José Mourinho, il dio del fuoco

Capo di un popolo, l'ormai ex allenatore giallorosso ha pensato che per vincere bastasse portare avanti una specie di “lotta di classe”, usando gli arbitri come sagoma del potere, trascurando il gioco, anzi restandone vittima lui stesso

Ora che se n’è andato il grande comunicatore come faremo? Dal suo ritorno in Italia, Josè Mourinho ha monopolizzato il dialogo tra Roma e il calcio alla vecchia maniera, sfidando in avanzata e ridendo in arretramento: ghigno per offendere e ironia per difendersi. È sempre stata la sua modalità d’azione, solo che a Roma, mia percezione di uomo senza coraggio (ma di fatto non ho mai avuto l’occasione di dirglielo in faccia), ha leggermente esagerato, trasformando le partite della Roma in una questione personale contro il mondo arbitrale. Lo ha fatto alla maniera degli spaghetti western, dove il brutto era l’arbitro, il buono era la squadra e il cattivo era lui. Il perché è presto detto: la solitudine.