Pranzo di Natale, ecco come gestirlo

Esiste un modo per godersi il Natale e i suoi piatti senza esagerare? Sì, esistono tante accortezze che si possono seguire una ad una o solo in parte, a voi la scelta

Non è detto che uno debba gestire le mangiate natalizie. Se magari siamo in salute, facciamo sport regolarmente e seguiamo delle buone abitudini alimentari allora a Natale possiamo semplicemente infilare le gambe sotto il tavolo, sbottonare i pantaloni, aprire le fauci e mangiare quello che ci pare. Ma magari c’è chi è a dieta, o chi deve seguire delle restrizioni alimentari per motivi di salute o ancora chi semplicemente non vuole/può lasciarsi andare per non inficiare i suoi risultati sportivi. Esiste una soluzione per queste persone?



Esiste un modo per godersi il Natale e i suoi piatti senza esagerare? Sì, esistono tante accortezze che si possono seguire una ad una o solo in parte, a voi la scelta. Un primo consiglio è quello di limitare o eliminare le bevande zuccherine (cole, aranciate, gassosa, succhi etc.) e le bevande alcoliche. Assumere calorie bevande è un modo poco intelligente per giocarsi uno sgarro alimentare. Secondo me è più gratificante una lasagna di un bicchiere di una qualche bibita. Un altro stratagemma è quello di mangiare verdura cruda come carote, finocchi e sedano, tra una portata e l’altra. In questo modo si cerca di aumentare il senso di sazietà, così facendo si limiteranno le “megaporzioni” e i bis di ogni singola portata. Un terzo importante suggerimento che mi sento di dare è quello di aumentare molto il movimento. Alzatevi la mattina di Natale e fatevi una corsetta o una camminata. Date una mano a preparare le tavolate e gli addobbi. Nel pomeriggio cercate di fare due passi e di tenervi almeno per un’oretta in movimento. Questi sono solo alcuni dei molti consigli che potrei lasciarvi, ma sono già sicuramente un ottimo punto di partenza se non volete ingrassare (troppo) durante le feste.