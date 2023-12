Il padel alla conquista di Milano che sogna la Coppa Davis 

C’è una canzone disponibile da qualche giorno su Spotify, si chiama Isla Padel, è di Junior Cally e l’introduzione del giornalista e telecronista Gianluigi Bagnulo comincia così: “Il fratello povero del tennis. Dicevano”. Dicevano, appunto. Nel 2019 il padel era il fenomeno del momento, qui ed ora, un boom, una moda passeggera, tutto ciò che faceva pensare alla transitorietà, all’effimero, ai trend topic che lasciano il tempo che trovano. Ma dopo 5 anni di crescita su crescita su crescita, il padel non è più una sbandata, ma una relazione stabile che continua a sognare di convolare a nozze nel 2032, quando ci saranno le Olimpiadi di Brisbane. L’ultimo requisito che manca per i cinque cerchi è la capillarità; quando il padel sarà giocato a livello agonistico in almeno 75 paesi tra gli uomini e in 30 tra le donne, allora sarà lecito accendere la fiaccola.

