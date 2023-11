Il doppio Messina per l'Olimpia Milano del futuro

Andando a pranzo con il presidente e il coach dell’Olimpia Milano si risparmia un coperto. Ed è proprio dall’unione dei due ruoli che parte la chiacchierata tra Ettore Messina e chi, come il Foglio Sportivo e il Corriere della Sera, aveva criticato il suo doppio incarico. “Quando la proprietà, Giorgio Armani e Leo Dell’Orco, mi ha chiamato, la prima urgenza affrontata è stata l’organizzazione societaria e tecnica. Ho spiegato come si sarebbe dovuto fare, anche perché non erano soddisfatti: troppe decisioni, molte scelte, rivelavano un po’ di confusione. Ma è inutile fare polemica sul passato, non è mia intenzione. Quello che mi ha chiesto la proprietà è di dare stabilità. Di non cambiare rotta dopo ogni stagione. E mi sembra che le cose stiano funzionando perché dal 2019 ormai il progetto è chiaro e abbiamo vinto due scudetti, tornando dopo tanti anni alle Final Four di Eurolega. Quello che voglio dire è che il mio doppio ruolo è nato da una scelta fatta in armonia con la proprietà”.

