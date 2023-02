Le colpe di Ettore Messina nella crisi infinita dell'Olimpia Milano

Sbagliare le scelte, fidarsi di giocatori che poi non rendono come dovrebbero è un peccato grave. Gli hanno consegnato le chiavi di una Ferrari, ma sta guidando come su una Cinquecento. Le resposabilità di una stagione fallimentare

Magari a maggio l’Olimpia vincerà anche lo scudetto e farà cifra tonda festeggiando il suo trentesimo tricolore. Ma anche la terza stella, per bella che potrebbe essere, non cancellerebbe una stagione fallimentare cominciata con la sconfitta in Supercoppa a Brescia e arrivata all’eliminazione alla prima partita nelle Final 8 di Coppa Italia contro la Germani Brescia. Da Brescia a Brescia con in mezzo una serie infinita di figuracce in Eurolega. Quella che nelle parole del suo allenatore avrebbe potuto diventare la miglior Olimpia di Messina sta trasformandosi nella peggiore. Giorgio Armani è abituato a disegnare e vendere bellezza, ma questa squadra gli sta regalando solo una serie infinita di delusioni.