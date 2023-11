Il genio di Mou riesce a dividere anche i suoi tifosi

Vederlo apparire in tribuna stampa, ormai, non fa quasi più notizia. Complici le squalifiche in Europa League, José Mourinho ha scoperto questo nuovo modo di seguire le partite: lo ha fatto anche a San Siro, assistendo, però, a una prestazione che ha destato l’ira di una frangia sempre più ampia della tifoseria giallorossa. Ma l’uomo di Setubal, forte dei suoi sessant’anni spesi in larghissima parte alzando trofei in giro per il mondo, ha ormai quelle spalle larghe che solo decenni di esperienza ad alti livelli possono darti e per questo tira dritto per la sua strada, noncurante delle domande e delle timide sollevazioni popolari. Nello stadio che visse come casa per un biennio, i suoi mind games hanno improvvisamente perso forza. Inter-Roma è stata mediaticamente preparata per giorni, con sparate volutamente fuori fuoco sul caso Lukaku – non è certo la destinazione finale del belga ad aver turbato il tifo nerazzurro, ma il tira e molla estivo: è il modo che ancor li offende, volendo prendere in prestito citazioni ben più alte – e provocazioni neanche troppo velate nei confronti di Simone Inzaghi, invitato a vincere lo scudetto con venti punti di margine, oltre all’ennesima litania sulla rosa giallorossa troppo corta, nonostante un monte ingaggi che bussa alle spalle proprio di quello dei nerazzurri ma che è ampiamente al di sopra di quello di Milan, Lazio e Napoli, per non parlare di Fiorentina e Atalanta.

