Juve, Paris Saint-Germain e Napoli: il Milan al primo crash test della stagione

Sembra passato un secolo da uno degli ultimi frame del campionato milanista, Olivier Giroud che si getta senza paura tra i piedi di Puscas per blindare una vittoria dal peso specifico enorme. La sosta per le nazionali ha generato un buco spazio-temporale, gettando il calcio italiano nello sconforto del caso scommesse – non chiamatelo calcioscommesse o totonero, la storia fin qui appare profondamente diversa – e accantonando tutto il resto, facendo passare in secondo piano persino i timidi segnali di risveglio dell’Italia di Spalletti, che a Wembley si è scoperta a tratti convincente salvo poi rendersi conto di non avere i mezzi fisici e tecnici per competere contro l’Inghilterra. Quell’uscita di Giroud, portiere per vocazione e certo non per mestiere, ha di fatto lanciato il Milan in testa alla classifica, complice il mezzo passo falso dell’Inter contro il Bologna. Ma ora, all’orizzonte, per i rossoneri c’è una settimana complessa: Juventus, Paris Saint-Germaina, Napoli, raffica di scontri diretti da affrontare con le risorse rimaste a disposizione. Dopo tutto il fango di questi giorni, dopo la corsa ad ascoltare messaggi vocali di ogni tipo, dopo le dirette annunciate in pompa magna, in un gioco al massacro che non fa che deprimere ulteriormente gli appassionati, questo Milan-Juventus chiamato ad allietare la domenica sera, pur con qualche difetto, sarà una boccata d’ossigeno, la voglia di tornare solo a parlare di calcio giocato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE