Il decreto dignità (tà-tà) contro gli sponsor di scommesse, danno populista

In un paese in cui invitano Zaki ai festival, non si comprende l’indignazione se Fabrizio-Linda Lovelace-Corona va in tv, pagato, per fare spettacolo scadente sulle ludopatie dei calciatori. E del resto persino gli inquirenti si sentono in dovere verificare le sue panzane (ieri “la fonte” che aveva nominato il romanista Zalewski ha smentito sé stessa e l’ex calciatore Santon ha dichiarato: “Mio zio non è l’informatore di Corona. Ha un allevamento di vongole”. Anni fa il sociologo Marco Dotti, grande esperto e arcinemico dell’azzardo, descriveva così il tema nel saggio Ludocrazia: “Finanziarizzazione estrema dell’esistenza, vite a debito continuo, estrema incertezza e percezione del pericolo, gamification integrale, adolescenti e anziani abbandonati al loro destino”. Se si vuole prendere sul serio il problema, non si dia, almeno, la colpa a Corona. Ma come sempre in Italia sono i ripulitori di mitili ignoti a produrre i peggiori guazzetti.

