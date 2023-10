Jude Bellingham, lo xenomorfo d'oro del calcio mondiale

Jude Bellingham è uno xenomorfo. Proprio così: Bellingham è l’applicazione calcistica della fantasia dell’artista svizzero Hans Rüdi Giger, il creatore dell’orrendo mostro che tormentava l’equipaggio dell’astronave Nostromo nel celebre “Alien” di Ridley Scott. “Un perfetto organismo, non offuscato da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità”. Bellingham è un calciatore liquido, dilaga a suo piacimento in tutti i brani di gioco, “difende come Carragher e attacca come Henry”, come gli hanno detto nel post-partita di Napoli-Real Madrid sulla Cbs (i cui commentatori, incidentalmente, sono proprio Carragher e Henry). In preda all’entusiasmo per la nuova scoperta, qualcuno si è già spinto ad accostarlo a Michael Jordan: il paragone suona sacrilego, ma in pochissimi hanno intercettato l’evoluzione del calcio moderno meglio di lui. Un calcio in cui i “ruoli” sono già stati soppiantati dalle “funzioni”, e dunque Bellingham non ha ruolo ma semplicemente si occupa al meglio di entrambe le fasi, difende e attacca, tampona e riparte, copre e poi segna 10 gol nelle prime 10 partite ufficiali con il Real Madrid, all’altezza di Cristiano Ronaldo che è il massimo cannoniere della storia della Casa Blanca. Un genio senza tempo come Carlo Ancelotti ci ha messo pochi giorni per prendere atto della sua eccezionalità: mentre allenatori più giovani e orgogliosi avrebbero provato a irregimentarlo, inserendolo a forza in qualche gabbia tattica, Carletto ha scatenato lo xenomorfo in una posizione indefinita, mezzala trequartista e falso nove, allargando Rodrygo e Vinicius per concedergli lo spazio vitale per i suoi inserimenti di puntualità aliena. Ovviamente non stiamo nemmeno facendo riferimento a eventuali questioni di ambientamento, né alla pressione naturalmente indotta dall’indossare colori calcisticamente sacri: lo xenomorfo non ha sentimenti, è un essere vivente perennemente a caccia. E non ha confini, laddove – per citare un altro animale strano del calcio di oggi – ne ha persino Haaland, raramente avvistato fuori dal recinto dell’area di rigore.

