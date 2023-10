Non esiste un nuotatore più famoso di Cody Simpson

Il nuotatore più seguito su Instagram è un nuotatore che non ha mai partecipato a un Mondiale o a un’Olimpiade. Cody Simpson ha 5,2 milioni di follower: per fare un confronto, Michael Phelps ne ha 3,4 milioni, Federica Pellegrini 1,8 milioni, Adam Peaty 612mila, Katie Ledecky 594mila, Gregorio Paltrinieri 348mila, Ian Thorpe meno di 85mila. A metà settembre Simpson ha vinto due medaglie d’oro (nei 100 stile libero e nei 100 farfalla) e una medaglia d’argento (nei 50 farfalla) ai Campionati australiani in vasca corta, e nei prossimi tre fine settimana a partire da questo sarà in gara nelle tappe della Coppa del Mondo in vasca lunga di Berlino, Atene e Budapest.

