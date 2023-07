Federica Pellegrini non è più primatista del mondo dei 200 stile libero

Quanto sono lunghi 14 anni? Per l’esattezza 5110 giorni, 122637 ore, oltre 7 milioni di minuti, oltre 441 miliardi di secondi: e alla fine di questo articolo saranno anche un po’ di più. Due papi, una pandemia, nove governi. Nel 2009 l’Inter non aveva ancora alzato la sua terza Champions League, Benedetta Pilato aveva quattro anni, Thomas Ceccon otto, c’era ancora l’iPhone 3G, eravamo in piena crisi economica. Barack Obama era il presidente degli Stati Uniti, Lionel Messi vinceva per la prima volta il Pallone d’Oro, nelle edicole usciva ancora Liberazione. Nel nuoto si gareggiava con i costumi in poliuretano, i cosiddetti “costumoni” studiati da un istituto di ricerca idronautica in Nuova Zelanda che permettevano agli atleti più potenti di minimizzare le resistenze soprattutto durante le fasi subacquee. In sostanza, di andare più veloci. I “costumoni” sono stati vietati all’inizio del 2010. Al Mondiale di Roma dell’anno precedente avevano contribuito a far cadere 43 record del mondo. Uno di questi, l’1’52’’98 di Federica Pellegrini nei 200 stile libero, è diventato con il passare del tempo il record del mondo più longevo della storia del nuoto femminile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE