Un delfino di nome Thomas Ceccon, medaglia d'oro in Giappone

Al Mondiale di nuoto di Fukuoka l’Italia coglie il primo oro nei 50 delfino dopo gli argenti della staffetta 4x100 stile libero maschile e di Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Per la squadra italiana è la prima medaglia della storia in questo stile in una rassegna iridata in vasca lunga

Alle molte definizioni di Thomas Ceccon che abbiamo raccolto pochi giorni fa su queste pagine ne dobbiamo aggiungere un’altra, udita ieri da Cristina Chiuso, ex capitana della nazionale italiana di nuoto e commentatrice tecnica di Sky: “Thomas Ceccon è un pesce”. Semplice, efficace, definitiva. Nato per nuotare, con quelle braccia lunghe, il bacino stretto e il tronco infinito che sfocia in spalle extralarge. Ma guardate l’idrogeno tacere nel mare / guardate l’ossigeno al suo fianco dormire: soltanto una legge che lui riesce a capire. L’acquaticità fatta persona. L’uomo-delfino. E proprio nel delfino, all’ora di pranzo italiana, Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d’oro nei 50 metri al Mondiale di nuoto di Fukuoka, in Giappone. Si è tuffato dalla corsia numero sei e ha toccato la piastra d’arrivo con il tempo di 22’’68, nuovo record italiano. Ha battuto il portoghese Diogo Matos Ribeiro (22’’80) e il francese Maxime Grousset (22’’82). Mai prima di oggi, nella sua storia, l’Italia aveva conquistato una medaglia nel delfino ai Mondiali di nuoto in vasca lunga. Thomas Ceccon c’è riuscito, apparentemente senza fatica (“Sono meno stanco di prima”), mezz’ora scarsa dopo aver preso parte alla prima delle due semifinali dei 100 dorso. Ci torneremo.