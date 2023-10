Marquez dice addio alla Honda. Cioè a una parte di sé

Marc Marquez e la Honda sono stati per dieci anni una cosa sola. Pensavi a Marc e lo vedevi in sella solo e soltanto a quella moto. Un po’ come era stato per Giacomo Agostini e la Mv Agusta in un’altra epoca. Valentino no. Lui vinceva con tutti, tranne che con la Ducati che ai suoi tempi era una bestia più che una moto. Ma Marquez, l’uomo che ha negato a Vale il decimo titolo, è sempre stato un uomo Honda. Dopo il Mondiale in 125 e quello in Moto2 era arrivato alla Honda nel 2013 conquistando sei titoli mondiali, 59 vittorie e 101 podi in 11 stagioni. Separarsi dopo una vita insieme non è stato facile, anche perché c’era ancora un anno di contratto in ballo. Ma Marc, che alla Honda deve tutto e alla Honda ha dato tutto, ha deciso di scendere e provare a rilanciarsi con l’imbattibile Ducati di questi anni, anche se a lui non spetterà una delle Desmosedici ufficiale, ma una di quelle del Team Gresini.

