Il miracolo di Bagnaia, terzo a Misano dopo l'incidente di Barcellona

Martin vince il gp di San Marino, davanti a Bezzecchi e a Pecco Bagnaia, passato in una settimana dall'ospedale al podio. Il campione del mondo della Ducati è entrato in una nuova dimensione, quella dei supereroi

In una settimana è passato dall’ospedale al podio, dai raggi X alle bollicine. Pecco Bagnaia ha ragione quando con il suo sorriso sornione dice “Siamo degli eroi, anzi siamo dei supereroi, questa è la verità. Bisognerebbe ricordarselo qualche volta”. Lo aveva detto dopo esser salito sul podio della gara sprint, ma il discorso vale ancora di più dopo la gara lunga, chiusa sempre nella stessa posizione, terzo dietro a Martin e Bezzecchi. Un piccolo miracolo, seguito da un grande miracolo. Non ci sono altre parole per descrivere il weekend di Pecco Bagnaia che, imbottito di antidolorifici, ha portato la sua Ducati vestita di giallo per l’occasione, sul podio.