Il miracolo di Pecco Bagnaia: "Dopo questo incidente devo solo dire grazie"

Pecco Bagnaia ha vinto 26 gare in carriera. La ventisettesima vittoria non andrà ad arricchire il suo albo d’oro, ma è quella che si ricorderà per tutta la vita. Perché si può anche vincere senza correre, proprio come ha fatto Pecco domenica a Barcellona. Non c’erano coppe o champagne ad aspettarlo al traguardo. Ma una Tac da cui usciva senza un ossicino rotto, dopo esser stato travolto dalla moto di Binder, un oggettino che pesa 157 chili. Quando la sua Ducati, la moto con cui ha conquistato il Mondiale lo scorso anno e sta comandando in questa stagione, è imbizzarrita ed è stato scaraventato sull’asfalto, dietro di lui è arrivata una mandria di moto scatenate al galoppo. Binder che gli era proprio dietro, non ha potuto far nulla per evitarlo. Gli è passato con le ruote sulle gambe. Questione di centimetri. Perché purtroppo sappiamo bene che cosa può succedere se la moto che segue ti passa sul collo o sulla testa. “E’ capitato tutto all’improvviso. Ho cercato di evitarlo: giuro impossibile”, ha detto quasi in lacrime Binder. Ma domenica c’era qualcuno che vegliava sulla pista di Barcellona, proteggendo chi stava correndo. Prima il volo di Bastianini, uno che quest’anno aveva già avuto i suoi problemi e ci ha rimesso il malleolo (almeno un altro mese di stop), poi quello terrificante di Bagnaia che è uscito sulle sue gambe dall’ospedale dopo aver tenuto tutti con il fiato sospeso per ore.

