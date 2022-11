Bagnaia è campione del mondo. Il normal one diventato fenomeno

Là dove c’era Valentino Rossi, adesso c’è una Nuvola Rossa, come è soprannominato Pecco Bagnaia, il nuovo campione del mondo di MotoGp. Lo ha mandato Valentino, anche se Pecco è tutto un’altra cosa. Bagnaia è il primo campione del mondo italiano dopo Valentino e il primo campione del mondo italiano su moto italiana dopo Agostini. Potrebbe essere definito semplicemente quello che arriva dopo. Invece Pecco è quello che è arrivato prima e lo ha fatto abbastanza in fretta, visto che Vale non vinceva più dal 2009, ma in fin dei conti si è ritirato solo l’anno scorso.

