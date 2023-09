Sentimento, orgoglio e snobberia. Il golf spiegato a chi non lo vuole capire

La Ryder Cup romana parte con successi organizzativi e sportivi. La squadra europea (qui non c’è brexit che tenga e ci sono anche inglesi, scozzesi, nordirlandesi e gallesi) parte con un bruciante 6 a 1 dopo la prima giornata di match. Mentre tutto è andato alla perfezione nell’accoglienza e nella logistica per le decine di migliaia di tifosi presenti, molti dei quali entrati in contatto, si può immaginare per la prima volta nella loro vita, con la fermata Ponte Mammolo della metropolitana romana, da dove hanno raggiunto il campo con un buon servizio di navette. La ressa iniziale ai cancelli, alle 6 del mattino, per correre, romanamente, a li mejo posti, resterà nella storia di questa competizione, come ulteriore rafforzamento di una tradizione che fa della Ryder un evento a sé, dove, misteriosamente, i golfisti e i tifosi di golf, tirano fuori tutta la grinta e lo spirito di parte solitamente nascosti dietro al culto del fair play. Gli spettatori sono tantissimi, le tribune sono le più grandi mai montate. E nel mondo ci si avvicina al miliardo attraverso le televisioni, mentre sui social è un diluvio continuo di immagini e commenti.

