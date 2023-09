Alla Ryder Cup in palio c'è solo la gloria

Il trofeo è un piccolo capolavoro, un golfista in miniatura in cima a una coppa dorata, il cappello, la giacca, i pantaloni alla zuava, la tipica posa da giocatore delle origini, il gambo sottile, le maniglie filiformi. Così fragile, si direbbe impossibile che abbia resistito intatta dal 1929, quando Samuel Ryder decise di metterla in palio tra due squadre transatlantiche, e lo sport individuale più antico e tradizionale al mondo divenne una competizione a squadre, l’unica in cui l’Europa gioca unita. Per chi tifiamo è evidente ma la statistica come sempre è avversa, in un secolo di Ryder gli americani hanno perso solo quattordici volte.

