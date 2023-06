Wyndham Clark ha vinto l'US Open. Meteora o inizio di una carriera di successo?

Lo statunitense ha vinto il primo major in carriera al North Course Los Angeles Country Club precedendo di un solo colpo Rory McIlroy e mettendosi alle spalle il numero uno al mondo, Scottie Scheffler

Un parco giocatori larghissimo, nessuno escluso, un campo nuovo e 122 edizioni alle spalle, la curiosità di capire chi avrebbe vinto dopo l’accordo tra sauditi e Pga Tour, soprattutto una nuova generazione di giovani giocatori pronte dalle battaglia. Che il gioco si sarebbe fatto duro si è capito dal primo giro. A venti minuti di distanza, Rickie Fowler e Xander Schauffele hanno chiuso entrambi in 62 colpi, uno in meno del 63 diJohnny Miller cinquant’anni fa a Oakmont. Un giro che rimane leggendario e gli permise di battere Tom Weiskopf, Jack Nicklaus, Lee Trevino e sul suo campo l’allora imbattibile Arnold Palmer, scalare 25 posizioni nell’ultimo giro e vincere uno US Open che per alcuni avrebbe giustificato il ritratto di Johnny Miller sul Monte Rushmore.