Lo sport per tutti in 140 comuni italiani. È tempo dello Sportcity day

Il D-Day è ormai alle porte, domani, 17 settembre, in oltre 140 città è in programma la terza edizione dello Sportcity Day, un momento unico e straordinario che permetterà a migliaia di persone in tutta Italia, da nord a sud, di fare sport liberamente nelle piazze, nelle strade e nei parchi dei centri urbani. Un’offerta variegata e completa permetterà a tutti i cittadini di cimentarsi in tantissime attività sportive, una vera festa di “cultura del movimento”. Un evento dai contorni unici, che travalica l’aspetto meramente sportivo e sociale, per assurgere a vera e propria ‘rivoluzione dolce’ del modo di intendere lo sport. La Fondazione Sportcity due anni fa ha dato vita ad un progetto, ritenuto dai più folle e visionario, ma che in poco tempo sta conquistando e coinvolgendo amministratori, operatori dello sport, uomini e donne di cultura, semplici cittadini. Un popolo in continua crescita che ha sposato la filosofia del benessere fisico e della riappropriazione degli spazi cittadini per poter praticare l’attività più consona alle proprie attitudini e per trascorrere all’aria aperta una giornata durante il quale, oltre a fare sport, sarà possibile socializzare e condividere le stesse passioni.

