Sinner e la rinascita mancata in azzurro

La parola nazione, etimologicamente, deriva dal latino natio, nascere. E da qui comincio per sostenere l’assunto, girando intorno alla questione, come fossi una bambola. Chi si mette la maglia della Nazionale, si veste della sua Nazione, e quindi si ammanta della sua stessa origine, “rinasce”, potremmo dire. Lasciando gli stracci della retorica sull’amor patriae appoggiati sopra il bracciolo di questa sedia su cui mi trovo a scrivere, direi che il concetto della rinascita sia talmente bello, anzi grandioso, da dover bastare a dire sempre sì a ogni convocazione in maglia azzurra. E invece succede sovente che l’atleta si opponga, e se non lui chi lo circonda. La Nazionale di Coppa Davis per questo motivo si è trovata in grave difficoltà a causa del no di Jannik Sinner.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE