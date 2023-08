Jannik Sinner, l'antitaliano per eccellenza

Certe volte uno si dice, ma questo Sinner costruisce il tennis come un muratore, mattonata dopo mattonata, è monotono, non mette mai o quasi acrobazia e fantasia nella pallina, tira colpi eccezionali ma solo per normalizzarli, fa punto e basta, quando lo fa. Sbagliato. Appare sì un faticone, un primo della classe al limite del privo della classe (non ricordo di chi sia il calembour, forse Fruttero), specie quando si confronta con i rutilanti successori potenziali dei Fab Three, ma l’apparenza inganna. Sinner sa essere smagliante nell’ordinarietà del bravo atleta e bravo ragazzo, gioca mettendoci forza e rispetto per le regole e per la personalità, la sua e quella dell’avversario. Il cappellino lo porta giusto, fa progressi vistosi quando batte e quando ribatte, e se prova una corta micidiale o va in rete, raramente, troppo raramente dicono i tecnici, si accosta al tiro mancino con la grazia e il ritegno di uno che osa dove non dovrebbe. Con quei riccioli scomposti rosso salmone, con quella compostezza da ventunenne che vuole nascondere la sua giovane età dietro una professionalità da vecchio esperto che non se la tira, è da applauso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE