Il tennis italiano s'è afflosciato nella cornice più bella, quella di casa

Il guaio è quello di ripetersi come un ossesso: andrà meglio il prossimo anno. Non ci siamo tolti troppi sfizi, quest'anno, agli Internazionali d'Italia. Non che il torneo sia finito, andrà avanti ancora fino a domenica, c'è ancora molta racchetta di cui godere. Ma per il tennis italiano è già in archivio. Ieri è stato un martedì a tinte fosche per i nostri, e non solo per le nubi che s'addensavano scaricando acqua sul Foro italico. Dopo oltre una settimana di competizione, avevamo in gara i nostri due migliori prospetti, sebbene tra i due, come s'è visto a Montecarlo, regni ancora una sproporzione di forze. E quindi quando il tabellone ha posizionato Lorenzo Musetti dalla parte di Stefanos Tsitsipas, stava nei fatti che potesse andare così, esattamente come nei quattro precedenti.

