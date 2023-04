Perché bisogna andarci piano nel considerare Jannik Sinner un perdente

Chi si ricorda il nome del secondo uomo che è andato sulla Luna?, si chiedeva retoricamente una pubblicità di inizio Duemila. La risposta richiesta era un’alzata di spalle: chi lo sa? E comunque non interessa, chi non arriva primo non esiste. Le medaglie d’argento sono cianfrusaglie da togliersi di dosso il prima possibile. Soltanto l’oro luccica. I secondi, figuriamoci i terzi o i quarti, fanno parte dell’infinita schiera di chi non ce l’ha fatta. Bravi sì, mai abbastanza. Ogni settimana il tennis decide chi è il migliore e chi no, un campione e almeno 53 sconfitti. Non contano i match point salvati, le ore passate in campo, la velocità che da un anno all’altro sei riuscito a imprimere sulla pallina, non importa tutto il lavoro che hai fatto, dalla testa ai piedi, per poter essere la miglior versione di te stesso. A volte può bastare, altre volte no. Non hai vinto? Nemmeno l’albo d’oro si ricorderà di te.

