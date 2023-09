Dentro allo stadio antico più moderno del mondo. Così il nuovo Bernabéu renderà imprendibile il Real Madrid

Madrid. Lo Stadio Santiago Bernabéu è a otto minuti dal centro cittadino, a cinque fermate di metropolitana da Plaza de España. Lo stadio può contare su una stazione della metropolitana – che sarà presto rifatta e ampliata, passando dagli attuali 4.843 metri quadrati ai 12.481 che si conteranno al momento dell’apertura, fra tre anni –, non di quelle che richiamano il monumento ma poi distano chissà quante centinaia di metri, tipo “Barberini-Fontana di Trevi” a Roma, con i turisti americani e giapponesi che scendono lì pensando di essere davanti alla Fontana di Trevi e scoprono che in realtà dovranno scarpinare ancora un bel po’. No, scendi alla stazione Santiago Bernabéu, sali la scaletta e sei all’ingresso. E non ai tornelli, come da triste consuetudine italiana: sei proprio pronto per entrare allo stadio. Che è circondato da palazzi residenziali, senza aree verdi così care ai circoli ambientalisti nostrani che non fanno costruire un impianto sportivo se prima non ottengono la garanzia che lì saranno piantati cento o mille alberi, e soprattutto senza parcheggi scoperti. Non servono: a Madrid la metro (dodici stazioni, più tre di metro leggera) funziona benissimo. E comunque, per chi volesse usare l’auto, nessun problema: arriverà il parking interrato. Ma basta il treno sotterraneo, appunto: niente corpi sudaticci appiccicati l’uno all’altro, niente borseggiatori che s’infilano fra un turista sbadato e un anziano, niente segnalazioni sbagliate o attese di sette otto nove undici minuti prima che si veda un treno. Il Bernabéu si sta preparando alla grande inaugurazione prevista a dicembre, ma già dall’inizio della nuova stagione della Liga ha ospitato le prime partite stagionali del Real. E’ un gioiellino: tetto retrattile – basteranno 15 minuti perché si copra – e retrattile pure il terreno. Questa è la grande novità: il prato è stato diviso in parti uguali che, grazie a un sistema di ultima generazione, viene conservato a quaranta metri di profondità. Alla temperatura giusta, senza che il micidiale sole della Castiglia lo bruci e senza che la troppa umidità lo trasformi in fanghiglia. Con un sistema di luci ultraviolette che lo illuminano come si deve. I video diffusi in questi giorni fanno capire cosa accade quando non si gioca: il campo va sottoterra e al suo posto emerge una piattaforma utile a permettere lo svolgimento di tutte le attività che il mondo Real vuole organizzare lì: partite di tennis e di basket, concerti ed eventi vari, perfino match di football americano. Ragazzi e ragazze potranno saltare quanto vogliono sul terreno, tanto il prato starà riposando decine di metri più in basso. E’ questa la chicca, la marcia in più che rende il nuovo Bernabéu lo stadio antico più moderno al mondo. Non è un paradosso né un controsenso: fu inaugurato alla fine degli anni Quaranta, fu il teatro del grande Real di Alfredo Di Stéfano, è stato più volte restaurato – l’Italia su quel prato vinse il Mondiale del 1982 – e oggi si presenta come fosse nuovo. Un impianto da vivere ogni giorno, anche quando non sono in programma partite. Domenica scorsa il Foglio era lì, in quella giornata di pausa per i campionati, con le Nazionali impegnate nelle gare di qualificazione agli Europei del 2024 in Germania.

