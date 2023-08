Sangiuliano, salva San Siro! (E Milano)

Gentile ministro Sangiuliano, presti ascolto a questo appello e salvi San Siro, lo stadio Meazza, da un destino di grottesca inutilità; e ancor più salvi Milano dal danno urbanistico ed erariale a cui le scelleratezze dei suoi collaboratori e funzionari lo stanno condannando. Rifletta e capirà che vincolare, cioè rendere intoccabile, un catafalco di cemento armato destinato in tal modo a rimanere vuoto (un bidone costoso: dieci milioni l’anno solo di manutenzione) è una pazzia. Costringendo poi le due blasonate squadre a migrare in cerca di impianti all’altezza. Ora il Pd di Milano accusa il suo governo, benché il pasticcio l’abbia fatto la sinistra. Ma vero è che Vittorio Sgarbi per posa da monello, e la sovrintendenza per cecità burocratica, stanno per trasformare un incubo in una catastrofe. Intervenga lei, ministro, non c’è altra via.

