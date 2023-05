I giorni senza pace di Milan e Inter

In principio furono piazza Duomo e via Berchet, stradina alle spalle della Rinascente, a pochissimi passi dal simbolo della città. Ora ci sono viale della Liberazione, con vista sul Bosco Verticale e piazza Gae Aulenti, e via Aldo Rossi a Portello, ex quartiere industriale dell'Alfa Romeo, oggi tutto padiglioni fieristici e nuovi edifici d'avanguardia. Inter e Milan sono talmente radicate a Milano da averne assecondato lo sviluppo urbanistico, trovando le loro nuove case nei quartieri chic e riqualificati, spostandosi un po' da quelle vie del centro storico in cui si sono incrociate spesso. L'Inter fu fondata al ristorante “L'Orologio”, civico 22 di piazza Duomo, da 44 soci dissidenti del Milan contrari al mancato utilizzo di giocatori stranieri. Fecero poca strada per arrivare lì, partendo dalla Fiaschetteria Toscana al numero 1 di via Berchet, prima sede rossonera. Nello stesso locale, dal 2011 al 2015, l'Inter aprì il suo store ufficiale, scatenando le proteste di diversi tifosi milanisti. Un affronto alla storia secondo loro, o forse un semplice incidente, non così insolito in una città troppo piccola per due squadre così importanti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE