Una settimana di calcio in chiaro in tv

Non solo stadi stracolmi e incassi record al botteghino, ma anche pieno di ascolti davanti alla tv. Il ritorno delle coppe europee, con le semifinali rappresenta anche una occasione per il calcio di tornare prepotentemente in diretta in chiaro per tutti gli italiani. Complici infatti gli obblighi indicati dall’Agcom (che in caso di una squadra tricolore così avanti in Europa vuole che le partite siano aperte a tutti in tv), nei prossimi dieci giorni saranno ben sette le gare trasmesse sui canali in chiaro, compresa anche la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE