Pioli e Inzaghi come Marx e Marx

Il grande comico degli anni trenta sembra ispirare il tecnico del Milan, mentre per comprendere l'Inter bisogna ricorrere ai fondamenti del marxismo. Diversità e somiglianze dei due allenatori in vista del derby di Champions

Questi sono i miei principi, e se non vi piacciono ne ho altri. La frase, conosciutissima, è di Groucho Marx, il grande comico degli anni trenta o giù di lì. Potrebbe tranquillamente stare addosso a Stefano Pioli, se parliamo di calcio e dei suoi principi. Perché Pioli ne ha moltissimi, alcuni radicati, altri volatili, che cambiano a seconda di come spira il vento. Ha vinto uno scudetto giocando un calcio verticale, lo ha perso dimenticando la maniera di attaccare e soprattutto di difendere. È ritornato a essere protagonista, variando schema ogni volta, con la flessibilità di un incoerente, deviato e corrotto dalla perspicacia: quella capacità di capire, più o meno velocemente, quando una strada è destinata a interrompersi nel nulla. E nulla era diventato il Milan un po’ di tempo fa, quando perdeva senza giocare, guardando l’avversario come si guarda un oggetto che non ci si può permettere. Pioli ripeteva come un muezzin, “dobbiamo tornare a giocare da Milan”. Una frase senza peso, senza senso, a cui però ha dato un significato in queste settimane nelle quali ha battuto il Napoli due volte su tre, trafiggendolo con la spada di Leao e difendendosi con lo scudo di Calabria. Attacco e resistenza, talento e forza, questo voleva dire “giocare da Milan”.