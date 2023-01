Pioli e Inzaghi illuminano due modelli del calcio futuro

Ancora tu Stefano, ancora tu Simone. Mercoledì prossimo Pioli e Inzaghi se lo diranno per la prima volta lontano dall’Italia, a Riad in Arabia Saudita. Siamo al sesto capitolo della sfida tra i due sulle panchine di Milan e Inter cominciata il 7 novembre 2021: 1-1 in campionato aperto da un rigore trasformato freddamente da Calhanoglu e chiuso da un autogol di De Vrij prima del rigore fallito da Lautaro. Un pareggio, il solo insieme all’andata della semifinale della scorsa Coppa Italia, terminata senza gol. Il resto ci tramanda storie di cappa e spada. Di rivalità vera, sentita. Dal secondo e decisivo incrocio in campionato, quello del ribaltamento con doppietta di Giroud dopo il gol di Perisic, al ritorno di Coppa Italia, 3-0 per l’Inter, il solco più profondo tra le due squadre. Per ricominciare col vernissage di questa stagione, il 3 settembre scorso, 3-2 per Pioli, uno cui i derby piace vincerli e soprattutto in rimonta, dando agli avversari l’illusione di averli in mano.

