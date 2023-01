Stadio Meazza, il pasticcio assurdo di una città che non sa più innovare

Abbattere il Meazza? “Capisco che per le squadre abbia un senso”, ha commentato Beppe Sala quando, in dicembre, Milan e Inter hanno presentato il progetto rivisto per il nuovo stadio. Dal quale, a furia di limare in base alle richieste del Consiglio comunale e di chiunque altro avente (o non avente) voce in capitolo, era sparita l’idea di conservare il vecchio San Siro, tutto o un pezzetto. E il sindaco aveva proseguito: “D’altro canto, a tutti coloro che chiedono che San Siro resti io dico: che ne facciamo, però?”. E in questo dubbio amletico di Beppe Sala c’è tutto il senso di un pasticcio irrisolvibile in cui l’Amministrazione di Milano si è infilata quasi da sola. Invece di provare a correggere e dare un senso all’iniziativa (sacrosanta, inevitabile) dei due club, si è fatta allegramente spingere da una folta rappresentanza di “società civile” e di maggioranza-opposizione politica che non ha mai nemmeno provato a formulare una risposta alla desolata domanda del primo cittadino. Una risposta concreta, s’intende, non le bellurie di un Carlo Monguzzi, eterno capogruppo dei Verdi, che si sveglia ora con la proposta di chiedere “al mercato internazionale (squadre comprese) chi è disponibile a investire su San Siro e dintorni”. Già, chi è disponibile? E in base a quali parametri? Nebbia (verde) a San Siro.

