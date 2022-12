I nimby verdi e Sgarbi bloccano Inter e Milan su San Siro (Sala furioso)

Un Consiglio comunale senza maggioranza, due ricorsi al Tar presentati da gruppo verde San Siro e da altri, il sottosegretario alla Cultura che sollecita un vincolo per rendere il Meazza intoccabile

Al pari della finale dei Mondiali la vicenda del nuovo stadio sta regalando una serie di sorprese e colpi di scena sempre più imprevedibili. La differenza rispetto alla partita di Doha, in bilico fino all’ultimo, è che l’esito inizia a delinearsi allontanando sempre più la possibilità che si realizzi il progetto di Inter e Milan di realizzare una nuova struttura all’interno di una riqualificazione dell’area di San Siro. A rendere più precario questo traguardo ha contribuito non poco Sgarbi, che si è dichiarato pronto a vietare l’abbattimento del Meazza in base a un codicillo di tutela, laddove nemmeno la Sovrintendenza era potuta giungere, del “valore immateriale” che rappresenta. Sgarbi ha invocato il vincolo di tutela storico-relazionale che già è stato riconosciuto dai Comitati tecnici scientifici del ministero della Cultura nel luglio di due anni fa.